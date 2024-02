Shafaqna English- Imam Al-Mahdi (AJ) said: “We only accept the monies sent by you so that you may be purified. Now whoever likes, should send it, whoever likes may not. The provision that the Almighty Allah has bestowed is better than whatever you send us.”

” وأما أموالكم فما نقبلها إلا لتطهروا فمن شاء فليصل، ومن شاء فليقطع، فما آتانا الله خير مما آتاكم “

Source: thaqalayn, mahdism

