Shafaqna English- Imam Al-Mahdi (AJ) said: “Our knowledge is comprehensive to your news and nothing of your news is concealed from us.”

“فَإِنَّا نُحِیطُ عِلْماً بِأَنْبَائِکُمْ وَ لَا یَعْزُبُ عَنَّا شَیْ‏ءٌ مِنْ أَخْبَارِکُم”

Al-Ihtijaj, v.2, p.323

Source: mahdism

