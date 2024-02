Shafaqna English- Imam Mahdi (AJ) said: “Each of you should do something which makes you close to our love.”

“ فَلْیَعْمَلْ کُلُّ امْرِء مِنْکُمْ بِما یَقْرُبُ بِهِ مِنْ مَحَبَّتِنا، وَیَتَجَنَّبُ ما یُدْنیهِ مِنْ کَراهَتِنا وَسَخَطِنا “

Bihar al-Anwar, v.53, p.176

Source: mahdism

