Shafaqna English- Imam Mahdi (AJ) said: “I am the cause of security for the inhabitants of the earth as stars are the reason for the safety of the inhabitants of the sky.”



Kamal al-din, v.2, p.485

«اِنّی لاََمانٌ لاَِهْلِ الاَْرْضِ کَما اَنَّ النُّجُومَ اَمانٌ لاَِهْلِ السَّماءِ»

Source: mahdism

