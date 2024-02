Shafaqna English- Imam Mahdi (AJ) said: “I am Khatam al-Awsiya (the last successor), and through me Allah-the Almighty- removes the disasters from my relatives and Shiites.

“اَنَا خاتَمُ الاَْوْصِیاءِ، وَبی یَدْفَعُ اللّهُ عَزَّوَجَلَّ الْبَلاءَ عَنْ اَهْلی وَشیعَتی”

Source: mahdism

www.shafaqna.com