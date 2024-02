Shafaqna English- Imam Mahdi (AJ) said: “If our shias (May Allah give them opportunity of obedience) would be firm on their promises wholeheartedly, our meeting would not be delayed.”

«ولو أنَّ أشياعَنا، وفّقهمُ اللهُ لطاعتِه، على اجتماعٍ مِنَ القلوبِ في الوفاءِ بالعهدِ عليهم، لما تأخّر عنهمُ اليُمْنُ بلقائِنا»

Al-Ihtijaj, v.2, p.325

Source: mahdism

www.shafaqna.com