The Quran Graph: “And seek help through patience and prayer…”

Shafaqna English- “And seek help through patience and prayer; and indeed, it is difficult except for the humbly submissive [to Allāh (SWT)]”

The Holy Quran 2:45

وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ

القرآن الکریم، السوره البقره، الآیه 45

French:

Et cherchez assistance dans l’endurance et la prière (Aṣ-Ṣalāt): certes, la prière (Aṣ-Ṣalāt) est une lourde obligation, sauf pour les humbles,

Le Saint Coran 2:45

Spanish:

Busquen socorro en la paciencia y la oración. El cumplimiento de la oración es difícil, excepto para los que se someten humildemente [a Dios];

Sagrado Corán 2:45

Shia Graph

www.shafaqna.com