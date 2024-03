Shafaqna English- Imam Al-Mahdi (AJ) said: “I am the remaining of Allah’s (SWT) provision on Earth, and the revenger of the enemies.”

أنا بَقِيّةُ اللّه ِ في أرضِهِ ، و المُنْتقِمُ مِن أعدائِهِ

Source: mahdism

www.shafaqna.com