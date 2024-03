Shafaqna English- Imam Al-Mahdi (AJ) said: “The Prostration of thanksgiving (Sajda Al-Shokr) is the most essential and the most obligatory of traditions.”

Biharul-Anwar, v.53, p.161

“ سجدة الشكر من ألزم السنن وأوجبها “

Source: mahdism

www.shafaqna.com