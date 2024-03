Shafaqna English- Imam Al-Mahdi (AJ) said: “If it was not because of our compassion and mercy towards you, we would leave talking with you.”

“ ولا ما عندنا من محبة صلاحكم ورحمتكم والإشفاق عليكم، لكنا عن مخاطبتكم في شغل “

Source: mahdism

www.shafaqna.com