Shafaqna English- Tasneem Institute presented the Quran Weekly series by Sheikh Azhar Nasser.

In this episode of Quran Reflections, Shaykh Azhar sheds light on Surat Al-Insan verses 8 and 9.

وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ

عَلَىٰ حُبِّهِۦ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ ٱللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَآءً وَلَا شُكُورًا

