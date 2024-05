[Video] Reflections on Surah Taha (Part 4)

Shafaqna English- Islamic Lectures by Dr Shomali : Reflections on Surah Taha, (Part 4) delivered by Sheikh Shomali, on 22nd of April 2024.

This session was conducted in person in Risalat office in London.

فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنۡهَا مَن لَّا يُؤۡمِنُ بِهَا وَٱتَّبَعَ هَوَىٰهُ فَتَرۡدَىٰ 16

وَمَا تِلۡكَ بِيَمِينِكَ يَٰمُوسَىٰ 17

قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّؤُاْ عَلَيۡهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَـَٔارِبُ أُخۡرَىٰ 18

قَالَ أَلۡقِهَا يَٰمُوسَىٰ 19

فَأَلۡقَىٰهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٞ تَسۡعَىٰ 20

قَالَ خُذۡهَا وَلَا تَخَفۡۖ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا ٱلۡأُولَىٰ 21

وَٱضۡمُمۡ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخۡرُجۡ بَيۡضَآءَ مِنۡ غَيۡرِ سُوٓءٍ ءَايَةً أُخۡرَىٰ 22

لِنُرِيَكَ مِنۡ ءَايَٰتِنَا ٱلۡكُبۡرَى 23

A part of series: Islamic Lectures by Dr Shomali

www.shafaqna.com