Shafaqna English- Islamic Lectures by Dr Shomali : Reflections on Surah Ar-Rahman, (Part 1) delivered by Sheikh Shomali, on 8th of June 2024.

This session was conducted live for Kawthar Leaning Circle. Verses 55:1-5

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

ٱلرَّحۡمَٰنُ 1

2 عَلَّمَ ٱلۡقُرۡءَانَ

3 خَلَقَ ٱلۡإِنسَٰنَ



4 عَلَّمَهُ ٱلۡبَيَانَ

5 ٱلشَّمۡسُ وَٱلۡقَمَرُ بِحُسۡبَانٖ



A part of series: Islamic Lectures by Dr Shomali

