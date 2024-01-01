[Video] Reflections on Surah Ar-Rahman (Part 2)

Shafaqna English- Islamic Lectures by Dr Shomali : Reflections on Surah Ar-Rahman, (Part 2) delivered by Sheikh Shomali, on 15th of June 2024.

This session was conducted live for Kawthar Leaning Circle. Verses 55:6-16

وَٱلنَّجۡمُ وَٱلشَّجَرُ يَسۡجُدَانِ 6

وَٱلسَّمَآءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ ٱلۡمِيزَانَ 7

أَلَّا تَطۡغَوۡاْ فِي ٱلۡمِيزَانِ 8

وَأَقِيمُواْ ٱلۡوَزۡنَ بِٱلۡقِسۡطِ وَلَا تُخۡسِرُواْ ٱلۡمِيزَانَ 9

وَٱلۡأَرۡضَ وَضَعَهَا لِلۡأَنَامِ 10

فِيهَا فَٰكِهَةٞ وَٱلنَّخۡلُ ذَاتُ ٱلۡأَكۡمَامِ 11

وَٱلۡحَبُّ ذُو ٱلۡعَصۡفِ وَٱلرَّيۡحَانُ 12

فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 13

خَلَقَ ٱلۡإِنسَٰنَ مِن صَلۡصَٰلٖ كَٱلۡفَخَّارِ 14

وَخَلَقَ ٱلۡجَآنَّ مِن مَّارِجٖ مِّن نَّارٖ 15

فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ16

A part of series: Islamic Lectures by Dr Shomali

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