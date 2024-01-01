English
International Shia News Agency
Other NewsShia MediaVideos

[Video] Reflections on Du’a for Memory

0

Shafaqna English- Islamic Lectures by Dr Shomali: Reflections on Du’a for Memory, delivered by Sheikh Shomali on 30 December 2024. This is an extract from this lecture, you can see full video in this link

فَلاَحُ اَلسَّائِلِ ، وَ مِنَ اَلْمُهِمَّاتِ اَلدُّعَاءُ اَلَّذِي عَلَّمَهُ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لِعَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لِيَحْفَظَ كُلَّ مَا يَسْمَعُ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ لِأَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَحْفَظْ كُلَّ مَا تَسْمَعُ وَ تَقْرَأُ فَادْعُ بِهَذَا اَلدُّعَاءِ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ وَ هُوَ سُبْحَانَ مَنْ لاَ يَعْتَدِي عَلَى أَهْلِ مَمْلَكَتِهِ سُبْحَانَ مَنْ لاَ يَأْخُذُ أَهْلَ اَلْأَرْضِ بِأَلْوَانِ اَلْعَذَابِ سُبْحَانَ اَلرَّءُوفِ اَلرَّحِيمِ اَللَّهُمَّ اِجْعَلْ لِي فِي قَلْبِي نُوراً وَ بَصَراً وَ فَهْماً وَ عِلْماً إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ .

A part of series: Islamic Lectures by Dr Shomali

www.shafaqna.com

Related posts

[Video] Prophet Ibrahim (AS) in the Quran (Part 5)

parniani

[Video] Q&A on Commonalities between Christianity and Islam

parniani

[Video] Prophet Ibrahim (AS) in the Quran (Part 4)

parniani

[Video] Prophet Ibrahim (AS) in the Quran (Part 3)

parniani

[Video] Prophet Ibrahim (AS) in the Quran (Part 2)

parniani

[Video] Prophet Ibrahim (AS) in the Quran (Part 1)

parniani

Leave a Comment

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.