Deepfake scam era accelerates as AI supercharges cybercrime

Shafaqna English- AI-powered deepfake scams are rising fast, enabling criminals to impersonate people via email, phone, and video with alarming realism, warns Columbia cybersecurity expert Asaf Cidon.
From business email compromise to cloned voices in “family emergency” calls, attackers are using generative AI to increase credibility and success rates. Experts urge stronger defenses, including multi-factor authentication, password managers, callback verification, and family codewords.
As detection tools race to keep up, individuals and businesses face a growing vulnerability window in the evolving cyber-fraud landscape.
Source: Columbia University