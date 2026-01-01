English
Shafaqna English | International Shia News & Fatwas
Featured 2Other NewsSci-Tech

Deepfake scam era accelerates as AI supercharges cybercrime

0

Shafaqna English- AI-powered deepfake scams are rising fast, enabling criminals to impersonate people via email, phone, and video with alarming realism, warns Columbia cybersecurity expert Asaf Cidon.

From business email compromise to cloned voices in “family emergency” calls, attackers are using generative AI to increase credibility and success rates. Experts urge stronger defenses, including multi-factor authentication, password managers, callback verification, and family codewords.

As detection tools race to keep up, individuals and businesses face a growing vulnerability window in the evolving cyber-fraud landscape.

Source: Columbia University

www.shafaqna.com

Related posts

Bank heist in Germany

asadian

Leave a Comment

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.