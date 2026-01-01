Russian tennis player becomes French Open finalist

Shafaqna English– On Thursday(4 Jun 2026), Russian teenager Mirra Andreeva stormed into her first-ever Grand Slam final by defeating Ukraine’s Marta Kostyuk 6-1, 6-3 in a politically tense French Open semifinal, showing no mercy on the court.
From the start, the eighth seed seized full control and never eased up, overwhelming Kostyuk with depth and aggression on Philippe Chatrier. She now advances to a title match against either fellow Russian Diana Shnaider or Poland’s qualifier Maja Chwalinska.
Source: Reuters