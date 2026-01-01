English
Shafaqna English | International Shia News & Fatwas
Other NewsShia MediaShia OrganizationsVideos

Muharram 2026: Night 2 Online Majalis [Videos]

0

Shafaqna English- Online Majalis for Mourning Muharram 2026 at Shia Organizations: Night 2

Wednesday 17 June 2026 – Muharram 1448 Building Safe Communities in Light of the Qur’an and Karbala

Ashura Program | Hajj Hassanain Rajabali | June 16, 2026 | Islamic House of Wisdom
https://www.youtube.com/watch?v=-h9xen5nn54

Afghan Canadian Islamic Community | Muharram Night 1 1448/2026 | Ayatollah Bagheri Tehrani | Sheikh Ali Safdari

Islamic Educational Center of Orange County | Attached to Allah (SWT) | Muharram 1448/2026 Night 2 | Sayed Mahdi Qazwini

Muharram 2026 Night 2 at Islamic Centre of England

Muslim Youth In Motion | To Be With The Thankful – Sayed Ali Khalkhali | Night 2 | Muharram 1448/2026

When Trends Become Idols – Sayed Ahmed Qazwini | Night 2 – 2026 MYC Muharram Program

Related posts

Saudi Arabia: Shia Muslims in Qatif hold Muharram ceremonies

nasibeh yazdani

[Photos] Mourning assembly at Al-Abbas’s (AS) Holy Shrine

leila yazdani

Muharram in Bahrain observed under restrictions

leila yazdani

[Video] “Nouhi Ya Hamidah” by Sayed Salam Al-Hussaini

parniani

Mashhad: Imam al-Ridha (AS) shrine hosts global Shia Muslims during Muharram 2026

parniani

[Photos] First night of Muharram at lmam Hussain (AS) Holy Shrine

leila yazdani

Leave a Comment

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.