Muharram 2026: Night 2 Online Majalis [Videos]

Other NewsShia MediaShia OrganizationsVideosMuharram 2026: Night 2 Online Majalis [Videos] June 18, 2026 | 8:52 AM0 Shafaqna English- Online Majalis for Mourning Muharram 2026 at Shia Organizations: Night 2 Wednesday 17 June 2026 – Muharram 1448 Building Safe Communities in Light of the Qur’an and Karbala Ashura Program | Hajj Hassanain Rajabali | June 16, 2026 | Islamic House of Wisdom https://www.youtube.com/watch?v=-h9xen5nn54 Afghan Canadian Islamic Community | Muharram Night 1 1448/2026 | Ayatollah Bagheri Tehrani | Sheikh Ali Safdari Islamic Educational Center of Orange County | Attached to Allah (SWT) | Muharram 1448/2026 Night 2 | Sayed Mahdi Qazwini Muharram 2026 Night 2 at Islamic Centre of England Muslim Youth In Motion | To Be With The Thankful – Sayed Ali Khalkhali | Night 2 | Muharram 1448/2026 When Trends Become Idols – Sayed Ahmed Qazwini | Night 2 – 2026 MYC Muharram Program