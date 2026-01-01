English
Shafaqna English | International Shia News & Fatwas
Other NewsShia MediaVideos

Muharram 2026: Night 9 Online Majalis [Videos]

0

Shafaqna English- Online Majalis for Mourning Muharram 2026 at Shia Organizations: Night 9

SICM Mahfil Ali | Tuesday 23 June 2026 – Muharram 1448 Building Safe Communities in Light of the Qur’an and Karbala

Hajj Hassanain Rajabali | Ashura Program | June 23, 2026 | Latmiyah Recitation: Br. Mohammad Hussain Elahi | Islamic House of Wisdom

Muharram 2026 Night 9 at Islamic Centre of England

Islamic Educational Center of Orange County | The Hereafter That Gives Meaning to This Life | Muharram 1448/2026 Night 9 | Sayed Mahdi Qazwini

https://www.youtube.com/watch?v=_4LyH2FZZtE

The Rights of Believers| Muharram 2026, Night Nine | Shaykh Mahdi Rastani

Who Will Avenge Imam Hussain (A)? – Sayed Ahmed Qazwini | Night 9 – 2026 MYC Muharram Program

Mula Ali Mahdi | Night 9 | Muharram 1448/2026

https://www.youtube.com/watch?v=fbNdQ7VtLwY

The Testimony of Tears – Sayed Ali Khalkhali | Night 9 | Muharram 1448/2026

Related posts

Qom: Vigil ceremony on the night of Ashura at the Shrine of Fatimah Masoumeh (SA) [Photos]

parniani

Qom: Red “Ya Hussain” flag raised above the dome of Hazrat Masoumeh Shrine (SA) [Photos]

parniani

[Exclusive Photos] Karbala on the night of Tasua 2026

parniani

[Photos] Mourning assembly at Al-Abbas (AS) Holy Shrine

leila yazdani

[Exclusive Photos] Mashhad: Tasua mourning ceremony at shrine of Imam al-Ridha (AS)

parniani

[Exclusive Photos] Alam-Gardani ceremony of religious mourning groups at the Razavi shrine

parniani

Leave a Comment

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.