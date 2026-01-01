Muharram 2026: Night 9 Online Majalis [Videos]

Shafaqna English- Online Majalis for Mourning Muharram 2026 at Shia Organizations: Night 9
SICM Mahfil Ali | Tuesday 23 June 2026 – Muharram 1448 Building Safe Communities in Light of the Qur’an and Karbala
Hajj Hassanain Rajabali | Ashura Program | June 23, 2026 | Latmiyah Recitation: Br. Mohammad Hussain Elahi | Islamic House of Wisdom
Muharram 2026 Night 9 at Islamic Centre of England
Islamic Educational Center of Orange County | The Hereafter That Gives Meaning to This Life | Muharram 1448/2026 Night 9 | Sayed Mahdi Qazwini
The Rights of Believers| Muharram 2026, Night Nine | Shaykh Mahdi Rastani
Who Will Avenge Imam Hussain (A)? – Sayed Ahmed Qazwini | Night 9 – 2026 MYC Muharram Program
Mula Ali Mahdi | Night 9 | Muharram 1448/2026
The Testimony of Tears – Sayed Ali Khalkhali | Night 9 | Muharram 1448/2026