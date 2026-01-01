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Online Majalis on Ashura 2026 [Videos]

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Shafaqna English- Online Majalis on Ashura 2026.

The Saga of Ashura – Sayed Ahmed Qazwini | The Maqtal – 2026 MYC Muharram Program

AHLULBAYT+ | Maqtal of Imam Hussain (as) by Sayed Saleh Qazwini
https://www.youtube.com/watch?v=6qJpJvuDnTg

Ashura 1448/2026 | Sayed Mahdi Qazwini & Haj Samir Amiri

https://www.youtube.com/watch?v=RyPeTHgeq-I
Hajj Hassanain Rajabali | Ashura Program | June 23, 2026 | Latmiyah Recitation: Br. Mohammad Hussain Elahi | Islamic House of Wisdom
https://www.youtube.com/watch?v=Lpg1efOSuYk&t=3s

Hyderi Islamic Centre | Eve of Ashura | The Return to God | Sheikh Muntadhar Mahdi

https://www.youtube.com/watch?v=Dd7v6nbulWg

Muharram Program Ashura Day 1448/2026 | Sheikh Mahdi Dadgar | Sheikh Ali Safdari

https://www.youtube.com/watch?v=SPaXLjqo-7w&t=25s

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