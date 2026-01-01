Online Majalis on Ashura 2026 [Videos]

Other NewsShia MediaShia OrganizationsVideosOnline Majalis on Ashura 2026 [Videos] June 26, 2026 | 2:10 PM0 Shafaqna English- Online Majalis on Ashura 2026. The Saga of Ashura – Sayed Ahmed Qazwini | The Maqtal – 2026 MYC Muharram Program AHLULBAYT+ | Maqtal of Imam Hussain (as) by Sayed Saleh Qazwini https://www.youtube.com/watch?v=6qJpJvuDnTg Ashura 1448/2026 | Sayed Mahdi Qazwini & Haj Samir Amiri https://www.youtube.com/watch?v=RyPeTHgeq-I Hajj Hassanain Rajabali | Ashura Program | June 23, 2026 | Latmiyah Recitation: Br. Mohammad Hussain Elahi | Islamic House of Wisdom https://www.youtube.com/watch?v=Lpg1efOSuYk&t=3s Hyderi Islamic Centre | Eve of Ashura | The Return to God | Sheikh Muntadhar Mahdi https://www.youtube.com/watch?v=Dd7v6nbulWg Muharram Program Ashura Day 1448/2026 | Sheikh Mahdi Dadgar | Sheikh Ali Safdari https://www.youtube.com/watch?v=SPaXLjqo-7w&t=25s www.shafaqna.com