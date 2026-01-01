English
Shafaqna English | International Shia News & Fatwas
Other NewsShia MediaShia OrganizationsVideos

Muharram 2026: Night 11 Online Majalis- Sham-E-Ghariban [Videos]

0

Shafaqna English- Online Majalis for Mourning Muharram 2026 at Shia Organizations: Night 11

Islamic Educational Center of Orange County | Ashura of Tomorrow | Muharram 1448/2026 Night 11 | Sayed Mahdi Qazwini

Afghan Canadian Islamic Community | Muharram Program Sham e Ghareeban 1448/2026 | Sheikh Ali Safdari

https://www.youtube.com/watch?v=JVKcew_fA3U

Islamic Centre Of England | Sham-E-Ghariban  | Night 11 | Muharram 1448/2026

Muslim Youth In Motion | Mula Ali Mahdi | Night 11 | Muharram 1448/2026

Muslim Youth In Motion | Sham-E-Ghariban – Sayed Ali Khalkhali | Night 11 | Muharram 1448/2026

Related posts

[Photos] “Sham-e Ghariban” Ceremony held in Imam Redha (AS) Holy Shrine

leila yazdani

Online Majalis on Ashura Day 2026 [Videos]

parniani

[Photos] Kadhimiyya on eve of 11th of Muharram

parniani

[Photos] Karbala: Hussaini Candle March to commemorate Loneliness Night

leila yazdani

[Video] Mourning martyrdom of Imam Hussain (AS)

parniani

Security plan for Ashura succeeds in Karbala

leila yazdani

Leave a Comment

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.