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Kushner’s Albania project grapples with forgery allegations

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Shafaqna English- Case files examined by Reuters reveal that Albania’s agency for fighting organized crime suspects a Miami businessman—who is wanted in Albania for alleged drug-money laundering—of falsifying property deeds connected to land where Jared Kushner hopes to build a massive resort worth several billion dollars.

Artur Shehu, the businessman in question, has rejected every accusation made against him, according to his attorney Kujtim Cakrani. The lawyer also verified that Albanian prosecutors have issued an arrest warrant for Shehu on charges of laundering money for drug-trafficking organizations.

Source: Reuters

www.shafaqna.com

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