Malaysian PM: Myanmar agrees to take back 5,000 Rohingya refugees from Malaysia

Shafaqna English- Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim said Myanmar has agreed to take 5000 Rohingya asylum seekers currently in Malaysia following bilateral negotiations.
Speaking at an event, Anwar described the agreement as a first step toward addressing the long-running Rohingya refugee issue and maintaining public order in Malaysia, according to local media outlet Free Malaysia Today.
Malaysia hosts one of the region’s largest Rohingya refugee populations, many of whom fled persecution in Myanmar’s Rakhine State.
Sources: Anadolu Ajansi